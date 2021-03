Covid, in provincia di Latina 87 casi, quattro decessi e 13 ricoveri. La mappa dei casi nei comuni

In 17 comuni della provincia di Latina riscontrati 87 nuovi casi di covid, ma è ancora un dato che risente con ogni probabilità del numero inferiori di tamponi effettuati nello scorso fine settimana. Salgono invece i decessi: altri quattro nelle ultime 24 ore, tra cui quello di un paziente residente fuori provincia, sono invece 108 i guariti e altri 13 i ricoveri in ospedale. La città di Latina conta 19 casi, Cisterna nove contagi, Aprilia e Formia otto ciascuno. Sono stati inoltre accertati altri sei casi a Cori e Monte San Biagio, cinque a Terracina, quattro a Sabaudia, San Felice Circeo e Sermoneta, tre a Fondi e a Pontinia, due a Gaeta, Minturno e Sezze, uno infine a Castelforte e Roccagorga. Tre pazienti deceduti erano residenti nei comuni di Cisterna, Fondi e Formia e di un altro arrivava invece da fuori provincia. Nelle ultime 24 ore le vaccinazioni sono arrivate in provincia a 1.506.

Questa la mappa completa dei casi nei comuni



Resta complicata la situazione al Santa Maria Goretti. Nel primo pomeriggio di oggi le ambulanze sulla rampa Covid erano arrivate a nove.

© RIPRODUZIONE RISERVATA