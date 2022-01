Covid Latina, bollettino di oggi 11 gennaio: 1.599 nuovi casi, 9 ricoveri e 5 morti

Dall'inizio della pandemia il bollettino di oggi, 11 gennaio, è uno dei più drammatici. Anche volendo non vi si trova neppure una piccola luce all'orizzonte. I numeri sono impietosi su tutta la linea. La Asl di Latina segnala infatti che nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 1599 nuovi positivi tra i residenti (più altri 97 tra i non residenti), che sono morte 5 persone, che 9 pazienti sono stati infatti ricoverati al Santa Maria Goretti e che è stato necessario trasferirne altri 4 nelle strutture Covid del Lazio.

La città con più nuovi casi è anche oggi Latina, i contagiati sono addirittura 483. Ci sono poi altre quattro città in doppia cifra: Terracina (152) Aprilia (129), Fondi (126), Formia (101). Diciassette città invece hanno contagi in doppia cifra, la peggiore è Sezze (84). Infine un solo comune non ha avuto nuovi casi: è Ventotene. Questa è la mappa completa dei contagi:

Tre persone sono morte a Latina, una ad Aprilia e una a Cisterna. La più giovane è una donna di Cisterna, aveva solo 52 anni, aveva varie patologie e non era vaccinata