Covid, bollettino 18 aprile: a Latina 112 nuovi casi

Calano i nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina: 112 in provincia nel bollettino Asl di oggi, 18 aprile; ieri i contagi erano stati 169. Va detto che i tamponi processati sono stati solo 900. Fortunatamente non si registrano vittime. Novantanove i guariti delle ultime 24 ore.

Il maggior numero di nuovi casi riscontratinel capoluogo (27). Gli altri due comuni con nuovi casi in doppia cifra sono anche oggi Aprilia (18) e Fondi (11). Nove i casi a Sezze e sei a Formia. Tredici i pazienti ricoverati al Goretti.

Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA