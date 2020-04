Coronavirus, negativi i test sul personale del poliambulatorio di Priverno: lunedì riapre

Sono negativi i test sul coronavirus dei dipendenti del poliambulatorio di via Torretta Rocchigiana, a Priverno, chiuso nei giorni scorsi in via precauzionale dopo che un medico di Roma, in servizio come oculista nella struttura, è risultato positivo.

A darne notizia è il sindaco, Annamaria Bilancia, sul suo profilo facebook: «Vi informo che i risultati dei tamponi effettuati agli operatori sanitari del presidio sono tutti negativi. Ne sono estremamente felice e colgo l'occasione per ringraziarli della loro puntuale professionalità. Informo, inoltre, che sono quasi concluse le operazioni di sanificazione di tutta la struttura, che riaprirà al pubblico lunedì 27 aprile»

