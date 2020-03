© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sala d'attesa del pronto soccorso vuota, come gli spazi alle spalle del triage, solo qualche caso sporadico e di chi è arrivato con l'ambulanza o è particolarmente grave. Non ci si ammala più? Certo che sì, è che si evita di andare in pronto soccorso per vicende non gravi. Effetto epidemia, evidentemente, o forse a forza di dire che non serve andare in pronto soccorso i cittadini cominciano a capire. Una disposizione preventiva rispetto ai giorni scorsi c'è: chiunque entra deve indossare una mascherina, si tratti di pazienti accettati al triage, parenti che visitano chi è in osservazione breve, componenti degli equipaggi delle ambulanze. Al tempo stesso il personale - medici, infermieri, ausiliari - indossa lo stesso strumento di protezione.Il "Santa Maria Goretti", principale ospedale della provincia, non è mai stato così poco affollato. All'orario di visita dei parenti, nella fascia del pranzo, di norma prendere un ascensore è impossibile: ieri erano tutti disponibili e non c'era alcuna fila per entrare.All'esterno dei reparti, in particolare le chirurgie dove spesso si ritrovano i parenti dei ricoverati, pochissime persone. Evita di andare in ospedale persino chi aveva appuntamenti programmati, disdicendo all'ultimo minuto e rinunciando alle visite ambulatoriali o alle prestazioni previste.LA ASL RIDUCE«Al solo scopo precauzionale, con finalità esclusiva di prevenzione e promozione della sicurezza delle cure e di tutela della salute dei degenti, familiari ed operatori sanitari - spiega una nota della direzione generale della Asl -si sta procedendo a ridurre gradualmente le attività sanitarie non urgenti oltre alla riduzione dei flussi all'interno degli ospedali. Nella gestione dell'attuale situazione di criticità, si sono sviluppate sinergie decisive con la Prefettura e le forze dell'ordine alle quali va il ringraziamento dell'azienda per l'importante supporto».