Coronavirus, zero casi di contagio anche oggi in provincia di Latina

Anche oggi zero casi di contagio al Coronavirus in provincia di Latina . Il bollettino della Asl arrivato alla 73a giornata di pubblicazione specifica che i positivi totali restano 533, che non ci sono stati fortunatamente altri decessi, che non ci sono persone ricoverate in Terapia intensiva, che i positivi attualmente ricoverati sono solo 30 e che invece i guariti sono saliti a 407. Al momento nei 33 comuni della provincia ci sono solo 172 persone in isolamento domiciliare, mentre dall'inizio dell'emergenza sono in tutto 10.200 quelle che hanno terminato il periodo di isolamento.