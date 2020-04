Coronavirus, seconda vittima ad Aprilia: morto militare di 57 anni

Si aggrava il bilancio dei decessi in provincia di Latina per quanto riguarda l'emergenza coronavirus: è di oggi la notizia della morte di un 57enne di Aprilia ricoverato all'ospedale "Santa Maria Goretti" dal 18 marzo scorso. E' la ventiduesima vittima in provincia di Latina, dopo il decesso dell'anziano questa mattina a Fondi.

L'uomo era un militare in servizio presso l'aeroporto di Pratica di Mare a Pomezia. Potrebbe aver contratto il virus proprio a causa del suo lavoro. Le condizioni di salute del 57enne si sono aggravate nel fine settimana fino al decesso. Si tratta della seconda vittima ad Aprilia da quando è iniziata la pandemia: la prima una 86enne deceduta presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma.

