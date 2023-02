Grande festa a Formia, vinta la Coppa Italia d'Eccellenza dopo 16 anni

1 febbraio 2023. Una data che diventa storia per l’Insieme Formia che, tra le mura del Comunale di Artena, ha superato 3-1 in finale la LUISS portandosi a casa la Coppa Italia di Eccellenza laziale. Un trofeo che ritorna nella bacheca biancazzurra a distanza di 16 anni quando nel gennaio 2007 allo stadio "Flaminio" di Roma arrivò il successo per 1-0 contro il Flaminia Civitacastellana. Una giornata emozionante e di forte trepidazione quella vissuta oggi pomeriggio dalla squadra tirrenica "scortata" da quasi 600 tifosi.

Stasera verso le ore 20,30 il rientro in città con la Coppa e i festeggiamenti che si snoderanno lungo via Vitruvio e in piazzale Aldo Moro dove la squadra salirà sul palco con la coppa.

La partita. Dopo un primo tempo combattuto con diverse occasioni su entrambi i fronti, nella ripresa i tirrenici guidati dal tecnico Roberto Gioia sbloccano il risultato grazie al penalty realizzato al 7' da capitan Viscovich, dopo l'ingenuità clamorosa di Carbone (espulso nell'occasione) sull'attaccante Dialo. Dopo il raddoppio sfiorato dal neo acquisto Ragosta, gli universitari di Stendardo pareggiano dieci minuti più tardi con Attia che risolve al termine di una concitata mischia. L'Insieme Formia è vivo e al 30' torna nuovamente in vantaggio con la zampata di Dialo, che da due passi non perdona trafiggendo il portiere capitolino Tolomeo. La Luiss resta addirittura in 9 per l'espulsione di De Vincenzi e nel finale subisce anche il tris firmato dall'uomo di Coppa, Durazzo (quarto centro nella competizione), che calcia al volo sfruttando alla perfezione l'assist dell'esperto compagno Ragosta.

Ora i biancazzurri del patron Alessandro Anelli saranno attesi dalla fase nazionale per inseguire il sogno Serie D, con la prima fermata che sarà contro i sardi del Budoni (primi in campionato nel loro girone) guidati da Raffaele Cerbone, che nella finale tutta isolana aveva superato ai rigori il Carbonia.