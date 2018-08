Convivente uccisa a Roma, nuovo arresto. I legali valutano la perizia sull'uomo

di Giovanni Del Giaccio

Nuova ordinanza di custodia cautelare per Emanuele Riggione, l'uomo di 42 anni di Terracina che il 6 agosto si è costituto presso il comando provinciale dei carabinieri di Latina raccontando di aver ucciso, la sera prima, la donna con la quale conviveva l'appartamento. Un delitto consumato a Roma, nato per futili motivi, con una fine atroce per Elena Panetta, 57 anni.Nei suoi confronti il giudice delle indagini preliminari di Latina, Matilde Campoli, aveva emesso una ordinanza di custodia con l'accusa di omicidio, trasmettendo immediatamente per competenza gli atti a Roma e il Tribunale della Capitale aveva 20 giorni di tempo per una nuova misura. L'ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari Francesca Ciranna, è stata notificata in carcere.Un provvedimento atteso dai difensori, gli avvocati Angelo Palmieri e Adriana Anzeloni che stanno valutando a l'ipotesi di una richiesta di perizia allo scopo di accertare che nel momento in cui Riggione ha agito, lo ha fatto per la droga che aveva assunto e normalmente assumeva.