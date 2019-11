Controllo del territorio nel sud pontino, cinque denunce dei carabinieri

Patenti revocate, guida in stato di ebbrezza, mancato rispetto degli obblighi imposti dall'autorità. bCinque denunce dei carabinieri nell'ambito di controlli nel sud pontino. Un uomo di 55 anni esidente a Santi Cosma e Damiano era alla guida di un Motociclo sprovvisto della patente di guida in quanto revocata. Un ragazzo di 26 anni di Minturno e un uomo di 42 di Formia, sottoposti agli arresti domiciliari, denunciati per inosservanza ai provvedimenti dell’autorità, poiché ospitavano persone estranee al nucleo familiare e gravate da precedenti di polizia. Un uomo di 42 anni della provincia di Caserta, denunciato per aver violato il l divieto di dimora nel comune di Formia. Un uomo di 59 anni di Gaeta, infine, segnalato all'autorità giudiziaria per per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebrezza alcoolica dopo aver causato un incidente stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA