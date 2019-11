Colpo nel supermercato ad Aprilia, il rapinatore arrestato dai carabinieri durante la fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tenta la rapina con l'aiuto di un complice in un supermercato di Campoverde, arraffa il bottino e prova a fuggire ma viene braccato ed arrestato dai carabinieri di Aprilia. È quanto accaduto oggi e grazie all'intervento dei militari del norm del reparto territoriale unitamente a quelli della locale stazione, in arresto in flagranza di reato è finito Lorenzo P. 37enne romano residente ad Aprilia. I fatti si sono svolti attorno alle 16: l'uomo era armato di un coltello da sub ed ha fatto irruzione nel supermercato di Campoverde con un complice si è fatto consegnare 1.000 euro. Il rapinatore è stato bloccato immediatamente dalle pattuglie intervenute sulla nettunense, mentre tentava di darsi alla fuga a bordo di uno scooter Honda Sh.La contestuale perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare parte del contante e l’arma con cui ha commesso il delitto. Ora il 37enne è in carcere Latina.