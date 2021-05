Nuova violenta lite in piazza a Cisterna, si indaga su possibili collegamenti con gli spari di mercoledì sera

Nuovo violento litigio ieri pomeriggio in piazza XIX marzo a Cisterna tra due ragazzi: un episodio su cui stanno facendo luce i militari della locale stazione dei carabinieri, coadiuvati dalla Polizia Locale in possesso delle immagini di videosorveglianza registrate dall'impianto cittadino degli occhio elettronici istallati nella zona. Si sta valutando se la lite è collegata ai due fatti di cronaca registrati mercoledì: la violenta aggressione in centro e il ferimento di un uomo con due colpi di pistola. La tensione in città è palpabile. I protagonisti degli episodi violenti sono conociuti dalle forze dell'ordine.

