Ciclismo, Giorgia Fraiegari e il sogno delle Olimpiadi di Tokyo 2020

di Giovanni Del Giaccio

Datele due ruote, al resto ci pensa lei. Che sia strada o pista, ciclocross o mountain bike, Giorgia Fraiegari pedala e vince. Con un obiettivo chiaro in testa: le Olimpiadi di Tokyo 2020. «Se pista o strada vedremo, ci sono troppe variabili, ma prima occorre arrivarci... Magari tra due anni vado meglio in salita, chissà». Un sogno? Non è detto, anzi... Intanto la ragazza nata ad Aprilia ma di Latina a tutti gli effetti, 23 anni compiuti il 18 luglio, studentessa - neanche a dirlo - di Scienze motorie al San...