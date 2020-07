Ciao Ennio Morricone, anche la provincia di Latina piange la scomparsa del grande artista

LATINA - Tocca anche la provincia di Latina la scomparsa del compositore premio Oscar Ennio Morricone. In queste settimane la Fondazione Campus Internazionale di Musica sta procedendo alla richiesta delle ultime autorizzazioni per dare il via alle riprese del documentario di Giuseppe Tornatore sulla vita del grande artista, molto legato alla figura di Goffredo Petrassi, suo insegnate e di cui, negli archivi della Fondazione vengono conservate anche le lettere che i due artisti si sono scambiati nel corso degli anni.

Ennio Morricone è stato diverse volte a Latina, proprio per il premio Goffredo Petrassi, e solo l'anno scorso è stato presidente di giuria del premio Musica Nova ideato dal Luogo Arte Accademia musicale guidato da Flavia Di Tommaso che ha vissuto con lui una bellissima esperienza: "Instacabile e infaticabile", così lo ha descritto la stessa Flavia dopo essere andata a casa sua per selezionare i vincitori del premio.

Ultimo aggiornamento: 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA