Ultimo aggiornamento: 17:02

La Sapienza punta su Latina. L'appalto per la realizzazione del campus universitario all'ex Rossi Longhi è in corso di aggiudicazione, nel frattempo il Demanio e l'Ateneo hanno già concretizzato il passaggio degli immobili interessati dall'intervento di recupero e di trasformazione. Ma non è tutto. Nei giorni scorsi infatti il Rettore dell'ateneo romano, il medico Eugenio Gaudio, ha incontrato il sindaco Damiano Coletta e il presidente della Provincia Eleonora della Penna, dicendo apertamente che l'università vuole far crescere la sede decentrata di Latina.«Abbiamo apprezzato la decisione di realizzare gli alloggi per gli studenti e il punto di ristoro - dice il sindaco Damiano Coletta - e abbiamo rilanciato proponendo all'ateneo l'apertura di due nuove facoltà universitarie qui a Latina fortemente radicate sul territorio».E' sempre stato questo il problema delle scelte fatte in passato, mirate più a fare numeri relativamente agli iscritti, con facoltà come Economia e Commercio e Medicina. Ma ora l'ottica è cambiata e gli atenei crescono nella considerazione e nelle classifiche per la loro capacità di sfornare laureati appetibili per il mercato del lavoro. E' ovvio che quindi la proposta di Latina ha colpito nel segno.«Abbiamo proposto - continua il sindaco, l'istituzione della facoltà di Chimica-farmaceutica e di Agraria, spiegando che in entrambi i casi si andrebbe così a colmare un vuoto di offerta che ormai va avanti da diversi anni. E il Rettore si è mostrato favorevole all'accoglimento della richiesta e ci ha chiesto una relazione approfondita che stiamo preparando». Per questo il Rettore tornerà a breve nel capoluogo pontino. «Organizzeremo un incontro con quegli imprenditori che per le assunzioni sono costretti ad andare a pescare in atenei fuori regione».L'incontro potrebbe essere fissato già entro febbraio. Non è un mistero infatti che il comparto chimico farmaceutico pontino è una delle eccellenze a livello nazionale, tanto da aver spinto politica e imprese a lanciare la candidatura di Latina come prossima sede dell'Agenzia europea del Farmaco. Le nostre aziende vantano numeri record per le esportazioni e questo trend consente ogni anno l'assunzione di nuovo personale. «Che purtroppo non riescono a trovare a Latina, la nuova facoltà sarebbe un modo per mettere finalmente in stretta relazione l'ateneo con il tessuto economico del territorio. Un discorso strettamente legato anche alla facoltà di Agraria vista l'importanza anche di questo settore nell'economia locale». Tra l'altro l'istituto San Benedetto insieme a Provincia, Camera di Commercio e al Mof, ha dato vita a una scuola speciale che propone corsi biennali post maturità per offrire sbocchi ai ragazzi nel mercato del lavoro. La nascita delle due facoltà sarebbe uno snodo importante per la crescita culturale ed economica dell'intera provincia pontina.V.B.© RIPRODUZIONE RISERVATA