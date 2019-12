Certificati falsi, Trano: «Cade un altro sistema di corruzione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffaele Trano, deputato del M5S, commenta l'operazione del Nas contro la diffusione di certificati medici falsi: «Cade un altro tassello di un sistema di vita fatto di espedienti e conoscenze tipiche della provincia di Latina. Dopo le due indagini sull'area grigia attorno agli istituti penitenziari, ne arriva una terza in parte collegata, sui favori medico – legali».«L'azione dei Nas di Latina - commenta Trano - coordinati dalla Procura della Repubblica pontina, riporta l'attenzione su un mondo di ramificazioni corruttive particolarmente insidioso, perché vede protagonisti professionisti ampiamente inseriti nella società civile. Se ne sono accorti perfino i pazienti o forse sarebbe più corretto chiamarli clienti che arrivavano perfino dalle province di Roma e di Caserta pur di conseguire un certificato spendibile ai fini della pensione di invalidità ma anche, cosa assai più grave, per la detenzione di armi o per il depotenziamento di misure cautelari. Ma Asl Latina si è mai preoccupata di come i singoli medici eroghino questo tipo di servizi? Effettua controlli e con quale cadenza?Sono questi gli interrogativi che rivolgo al Manager Asl Giorgio Casati e sui quali non io, ma l’intera provincia attende una risposta seria. A mio avviso una emissione di certificati così consistente non può passare inosservata. Per quanto riguarda invece il mio mandato continuerò a contrastare tutte quelle resistenze che incontro ogni giorno fuori e dentro il parlamento quando affronto provvedimenti anticorruzione. Rompere le catene del malaffare permetterà di dare più diritti e più soldi a chi è in stato di necessità».