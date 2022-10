Addio Carlo Tempera, anima del comitato di quartiere di Santa Maria Goretti

E' morto a 70 anni Carlo Tempera, anima del comitato di quartiere di Santa Maria Goretti con il quale aveva portato avanti tante battaglie per la riqualificazione della piazza.

Nel 2019, insieme ad Alfio Giri e a tanti altri residenti del quartiere, aveva firmato il patto di collaborazione con il Comune di Latina per portare avanti una serie di interventi per la cura e l’utilizzo delle aree verdi di piazza Santa Maria Goretti, attraverso la riqualificazione di piccoli spazi verdi e la cura della fontana.

Ex consigliere circoscrizionale, elettricista di grande esperienza, Carlo Tempera aveva dato una mano in tante situazioni di impegno volontario, ad esempio nelle iniziative sportive della Uisp di Latina, alla bottega sociale Zai Saman per il commercio equo e solidale e, tanti anni fa, alle feste dell'Unità nel capoluogo pontino.

Il funerale si svolgerà martedì 4 ottobre alle 16,30 nella chiesa di Santa Maria Goretti.