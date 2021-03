Niente da fare: Latina fermato dal Lanusei e il Monterosi si allontana

Niente da fare, il Latina Calcio 1932 viene fermato in casa dal Lanusei (0-0) e i nerazzurri si ritrovano ora a cinque punti dalla vetta dopo che il Monterosi ha regolato 2-0 il Nola 1925. Non è bastata ai pontini neppure la superiorità numerica dalla mezzora del secondo tempo (dopo l'espulsione di Floris per seconda ammonizione) per aver ragione dei sardi.

Il Tabellino

Latina Calcio 1932 0 – 0 Lanusei Calcio

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Alonzi, Pompei (34’ st Atiagli), Sevieri, Teraschi, Di Renzo (19’ st Alessandro), Corsetti, Barberini, Allegra, Esposito, Giorgini(41’ st Pastore), Sarritzu (30’ st Calabrese). A disposizione: Gallo, Di Emma, Ricci, Orlando, Mastrone. Allenatore: Ciullo.

Lanusei Calcio (4-3-3): La Gorga, Carta, Marini (24’ st Toracchio), Mancini, Raimo, Callegari Torre, Varela, Arvia, Attili (45’ st Lazzazera), Floris, Manca. A disposizione, Sinato, Paolini, Orrù, Virdis, Mazzei. Allenatore: Greco.

Arbitro dell’incontro: Giuseppe Rispoli di Locri.

Assistenti: Andrea Maria Masciale di Molfetta e Emanuele Fumarulo di Barletta.

Note. Ammoniti: 14’ pt Marini (LA), 24’ pt Floris (LA), 29’ pt Allegra (LT), 10’ st Corsetti (LT), 43’ st Varela (LA), 47’ st Teraschi (LT), 48’ st Mancini (LA).

Espulsi: 28’ st Floris (LA doppia ammonizione)

Recuperi: 2’ pt; 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 5; Lanusei Calcio 2.

Note: partita trasmessa in diretta streaming a pagamento sulle pagine facebook dei rispettivi club.

