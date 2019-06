Cade nella vasca da bagno, anziana salvata dai vigili del fuoco a Latina

Una donna è stata salvata dai vigili del fuoco al termine di uno spettacolare intervento che ha richiesto l'ausilio dell'autoscala. L'episodio si è verificato in pieno centro, a Latina, a via Cairoli. L'anziana - secondo una prima ricostruzione - è caduta nella vasca da bagno e ha iniziato a chiedere aiuto. Era sola in casa, i vicini hanno provato a entrare ma la porta era chiusa dall'interno e così si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che sono saliti al quarto piano dall'esterno, hanno aperto la finestra e portato a terra la signora, dove c'era ad attenderla un'ambulanza dell'Ares 118.



La donna è stata trasferita in ospedale, le sue condizioni per fortuna non sono particolarmente gravi.

Ultimo aggiornamento: 13:06

