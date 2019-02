Cadavere in una baracca, misterioso decesso: indagini dei carabinieri a Latina

Morto in circostanze misteriose un uomo di 45 anni, operaio di un’azienda che lavora all’interno dell’ospedale di Latina e molto noto al “Goretti”, dove la notizia si è sparsa nella mattinata di ieri, venerdì.



La salma, ritrovata dai carabinieri a Borgo Piave in un alloggio di fortuna, è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo i primi riscontri non ci sarebbero segni di violenza. Gli investigatori non aggiungono particolari, tra le ipotesi c'è quella che l'uomo sia rimasto vittima di overdose. L'autopsia che si svolgerà nell'obitorio dell'ospedale, chiarirà meglio l'accaduto.