Latina, botte e minacce alla compagna: viene arrestato ed evade subito dopo. Preso di nuovo

“Ti ammazzo, ti taglio i tendini delle gambe così stai su una sedia a rotelle”. Sono solo alcune delle minacce che un uomo di 42 anni rivolgeva alla sua compagna, impedendole di uscire da sola, picchiandola con ferocia sul volto e sul corpo e umiliandola con frasi volgari. Gli investigatori della squadra mobile sono riusciti ad accertare i comportamenti violenti nel corso di un'indagine coordinata dalla Procura e hanno fatto scattare nei confronti dell'uomo, già gravato da una misura di allontanamento dalla casa familiare, l'arresto in regime di domiciliari. Quando hanno condotto l'uomo nel suo domicilio hanno però deciso di appostarsi per controllare che non si allontanasse e dopo qualche ora i sospetti sono stati confermati. I poliziotti hanno infatti notato che il 42enne si allontanava in bici dal suo domicilio e lo hanno dunque fermato e arrestato per la seconda volta in un giorno, questa volta per evasione.

