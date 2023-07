Blitz antidroga all'alba ad Aprilia, smantellata piazza di spaccio a Toscanini

Giovedì 13 Luglio 2023, 08:26







Maxi operazione antidroga all'alba nel quartiere Toscanini di Aprilia. Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del Reparto Territoriale di via Tiberio, con l'ausilio di unità cinofile, hanno dato avvio ad una serie di controlli a tappeto nella zona 167, tra via Inghilterra, via Parigi e via Francia. Oltre 70 gli uomini impegnati nel blitz. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate sostanze stupefacenti, materiale per il peso ed il confezionamento della droga e tre immobili occupati abusivamente. Smantellata una importante piazza di spaccio che era stata avviata sui ballatoio del secondo piano di uno stabile situato in via Inghilterra.