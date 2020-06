Bici nell'area pedonale a Fondi: multe da 76 euro per i ciclisti indisciplinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo i giorni bui del lockdown e del cordone sanitario, la città di Fondi è ufficialmente tornata alla normalità ma, assieme al passeggio, al via vai e alla voglia di shopping, nell'area pedonale sono tornate anche le bici Ed ecco che il più sostenibile dei mezzi di trasporto è di nuovo diventato motivo di scontro tra ciclisti e pedoni.I cartelli parlano chiaro: lungo il, all', ai piedi dele nell'area antistante illa bici va portata a mano., però, quella di pedalare lungo la vastissima area pedonale, una delle più ampie del, è un'abitudine tanto amata quanto diffusa.Poche lamentele, nonostante l'infrazione, quando qualcuno si sposta lentamente godendosi il venticello ma le cose si complicano se le due ruote sfrecciano a tutta birra mettendo a rischio bambini, anziani e mamme con passeggini.​E così, passeggiando in centro, non è raro assistere a qualche zuffa tra pedoni e ciclisti nonostante l'attività di sensibilizzazione di agente Giulia, un personaggio virtuale molto seguito sui social.Far rispettare le regole, ora con il buon senso ora con il pugno duro, è la missione degli agenti dellache, in questi giorni, stanno monitorando l'area pedonale con ben tre squadre: una lungo il Corso Appio Claudio, una seconda ai piedi del Castello e una terza all'anfiteatro.Poche ore di pattugliamento e sono subito arrivate le prime multe:per ogni ciclista sorpreso a pedalare nel bel mezzo dell'area pedonale.I controlli, preannuncia il comandante della Polizia Locale di Fondi Giuseppe Acquaro, proseguiranno anche nei prossimi giorni e saranno volti anche a garantire il decoro del centro cittadino: da chi non raccoglie le feci dei propri amici a quattro zampe, alla sosta selvaggia.