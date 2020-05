Ordine degli avvocati

«La giustizia è completamente ferma, così si sta uccidendo un’intera categoria: siamo gli unici, oltre alla scuola, a non essere ripartiti e così rischiamo di non riprendere l’attività neppure a settembre». Il commissario straordinario dell’di Latinanon usa metafore per raccontare cosa sta succedendo al settore giustizia nel capoluogo pontino, con gli avvocati bloccati ormai da quasi tre mesi e i continui rinvii che stanno facendo crescere a dismisura la mole dei fascicoli da affrontare in tutti i settori. Una situazione difficile tanto che venerdì mattina a mezzogiorno anche a Latina, come nel resto d’Italia, gli avvocati saranno protagonisti di un flash mob in piazza Buozzi e simbolicamente riconsegneranno i Codici di procedura civile e penale, un gesto che rappresenta «un grido di dolore contro la giustizia sospesa».Dall’11 maggio infatti si è concluso formalmente il periodo di sospensione per la maggior parte delle attività mentre nei Palazzi di giustizia si celebrano soltanto le udienze urgenti e con rigide regole per contingentare gli ingressi nelle aule, per il resto si ricorre al processo da remoto quindi in effetti è come se ci si fosse fermati alla fase 1. E per un distretto giudiziario come quello di Latina – da decenni in affanno e con un arretrato record – lo stop prolungando equivale quasi ad una dichiarazione di morte. «Nelle ultime settimane – spiega Mignano – si sta svolgendo qualche udienza nel settore penale ma soltanto quelle urgenti. Ciò significa che saltano oltre il, molti dei quali si avviano a prescrizione. Nel civile si celebra il 10-15% utilizzando gli strumenti telematici perché si tratta del deposito di atti ma la verità e che il sistema non regge e che ci vorranno tre anni per smaltire ciò che si è accumulato».FASCICOLI RECORDSe lasciamo parlare i numeri in questo periodo di lockdown nel settore lavoro – dove non si stanno celebrando udienze - sono state iscritte circa, complessivamente i fascicoli che si sono accumulati sono circa 6mila. Per non parlare del giudice di pace dove i rinvii, sia per il civile che per il penale, vengono fissati a novembre, dicembre e anche a gennaio 2021. Anche perché il processo telematico è strumento utilizzabile solo in alcuni casi, pochissimi per la verità e lo smart working non si può utilizzare non avendo cancellieri e dipendenti che lavorano da casa il collegamento remoto con il sistema telematico del Tribunale.LA RICHIESTA«La categoria degli avvocati, che già prima del Covid non viveva un momento facile – sottolinea Mignano – è in profonda crisi e non soltanto quella. Perché c’è anche tutto l’indotto: consulenti, periti, ingegneri, commercialisti, medici. In Tribunale quotidianamente, in tempi normali, circolano circa 700 persone che allo stato attuale non stanno lavorando. Ci sono 2mila persone ferme e soprattutto mancano tempi certi per la ripresa dell’attività che potrebbe non ripartire neppure a settembre». Una prospettiva drammatica per gli avvocati che con la manifestazione di venerdì intendono chiedere che venga ampliato il numero delle udienze in presenza.