Cisterna, i carabinieri arrestano un pusher di 70 anni

Mercoledì 29 Settembre 2021, 20:49

Pusher arrestato nella serata di ieri a Cisterna di Latina. Il 70enne originario della città di Viterbo è stato individuato e fermato dai militari della caserma di Borgo Podgora. l'uomo era ricercato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'anziano spacciatore era stato sorpreso mentre cedeva droga in una piazza di spaccio della città. Dalla successiva perquisizione domiciliare emersero ulteriori elementi utili alle indagini. Per il 70enne si sono aperte le porte del carcere di Velletri dove sta scontando la pena dell'esecuzione penale della Procura della Repubblica inflitta dal Tribunale di Latina.