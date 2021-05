Aprilia, incidente sulla Pontina e strada chiusa, due i feriti

Incidente sulla Pontina e strada chiusa in direzione di Latina, nel tratto del Comune di Aprilia. Il sinistro è avvenuto attorno alle 11.50 nei pressi del km 47.500, all'altezza di Viale Europa e ha coinvolto tre automobili. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze per soccorrere i due feriti, che al momento non sembrano versare in gravi condizioni. Rilievi e viabilità sono stati condotti dalla Polizia Steadale di Aprilia. La carreggiata sud - dove ci sono lunghissime code - è stata chiusa in attesa della rimozione dei veicoli.

