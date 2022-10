Apre lo spazio polivalente per i giovani all'ex Gabbiano

Taglio del nastro, ieri mattina, per la rinnovata Sala polifunzionale di Viale XVIII Dicembre a Latina, ex tipografia Il Gabbiano. Un altro importante obiettivo centrato dal progetto Latinadamare del Comune di Latina, finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito del bando Itinerario Giovani, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un progetto nato prima della pandemia per restituire alla collettività nuovi spazi, con l'obiettivo di realizzare e promuovere attività artistiche, socio culturali ed inclusive pensate appositamente per i giovani under 35. Dopo la sala di registrazione di Borgo Sabotino e il chiosco al Lido di Latina, ora apre le porte questo nuovo luogo di aggregazione dei giovani per i giovani, realizzato dalla Seaside Music Young, l'impresa sociale giovanile vincitrice del bando. Presente all'inaugurazione il sub commissario del Comune di Latina, Maurizio Alicandro: «Entrando qui ho avuto una percezione positiva. ha dichiarato - E' un luogo bello di ripartenza e speranza. E tutto questo attraverso l'impegno dei giovani che, in questi anni di pandemia, sono stati i più penalizzati».

Hanno partecipato all'evento anche il consigliere regionale Salvatore La Penna e il delegato regionale alle politiche giovanili Lorenzo Sciarretta che hanno sottolineato il valore del bando che ha dato voce alle eccellenze dell'associazionismo giovanile: «Siamo riusciti a recuperare un luogo storico e a donarlo alle nuove generazioni per produrre energie positive e pratiche di cui la città ha bisogno».

Un'inaugurazione, quella di ieri, che ha subito mostrato il potenziale di un progetto più ampio e articolato che mira a dare ai giovani gli strumenti per diventare protagonisti della realtà socioculturale del territorio. Per l'occasione Fabio D'Antonio, Federico e Aurora Ianiri della Seaside Music Young hanno presentato il Latina Music Festival: quattro giorni di musica e divertimento, in programma dal 28 al 31 ottobre, con ospiti nazionali e locali, concerti e intrattenimento live, negli ampi e confortevoli spazi del Palatenda, nell'area mercato di via Rossetti. Le serate si apriranno alle 18 con performance di artisti locali, e alle 21:30 arriveranno gli ospiti più famosi. Il primo big atteso venerdì 28, è Rocco Hunt in versione deejay set; sabato 29 sarà la volta Chiara Galiazzo con la Med Free Orkestra; e domenica 30 grande attesa per il concerto di Irene Grandi. Nella giornata finale, lunedì 31 ottobre, dalle 17:30 a notte fonda, spazio all'Halloween Reunion Artist, un grande evento in cui si esibiranno i migliori artisti pontini: band, cantautori, rapper, dj set, spettacoli e molto altro ancora.

«Una grande festa della musica, una bellissima vetrina a disposizione di tanti nuovi talenti ha affermato D'Antonio - Questo è un punto di partenza per tanti progetti». Per gli spettatori è prevista anche un'area ristoro con street food. I biglietti sono disponibili, con riduzioni per gli under 35. Infoline: www.latinadamare.it o 351.9242742.