Latina, riapre l'Appia dopo la strage di alberi causata dal maltempo, ma i lavori continuano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riapertura completa, domani 7 gennaio, dell'Appia nel tratto tra il km 73,300 (Borgo Faiti) e il km 87,800 (Pontinia-Migliara 53). La statale era stata chiusa alla circolazione in seguito alla strage di alberi che erano caduti poco prima di Natale, in seguito dell’ondata di maltempo che aveva colpito la regione tra il 21 e il 22 dicembre scorsi, con forti raffiche di vento che hanno reso necessarie le operazioni per la rimozione delle alberature abbattute, taglio dei rami pericolanti e la verifica della stabilità di altre alberature presenti lungo il tracciato.In seguito alle valutazioni effettuate nelle giornate del 23 e 24 dicembre erano stati riaperti al traffico i tratti limitrofi, mentre era rimasto chiuso il tratto tra i km 73,300 e 87,800 che sarà nuovamente percorribile domani.I lavori continueranno comunque nei prossimi giorni con restringimenti di carreggiata in tratti saltuari, alternativamente in direzione Terracina o Roma, ed eventuali sensi unici alternati tra il km 63,300 e il km 95,000.L'Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “Vai” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre è possibile consultare il servizio clienti "Pronto Anas" chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.