Anticorpi monoclonali per curare il Covid 19: centomila dosi al mese prodotte dalla Bsp a Latina

Dai primi di dicembre vengono prodotte in Italia, dalla BSP Pharmaceuticals di Latina, circa 100 mila dosi al mese di anticorpi monoclonali, dedicate ai Paesi dove il farmaco è già autorizzato per la cura del Covid-19. Ma la produzione italiana a regime nel 2021 sarà di circa 2 milioni di flaconi. A renderlo noto è l'azienda

farmaceutica Lilly.

Da sempre destinato all'oncologia, il Bamlanivimab è stato

sperimentato con successo anche per la cura del Covid-19. Quella

degli anticorpi monoclonali, è una produzione particolarmente

complessa, che richiede competenze specifiche elevate e che, per

Lilly, oltre al sito italiano, vede coinvolti altri 6

stabilimenti nel mondo. «Oltre ai siti di produzione Lilly, per

la produzione di Bamlanivimab Lilly ha puntato anche su

un'eccellenza italiana come la BSP Pharmaceuticals di Latina,

azienda impegnata nella produzione di farmaci innovativi e

certificata da molteplici agenzie regolatorie, inclusa l'FDA

americana», precisa Olivia Bacco, vicepresidente External Drug

Products Manufacturing & Lilly Asia Manufacturing. Questo,

sottolinea, «ha una evidente ricaduta economica positiva anche

sul nostro Sistema Paese».

Per garantire un rapido accesso a questo trattamento ai

pazienti di tutto il mondo, Lilly ha investito nella produzione

a rischio dell'anticorpo su larga scala ancor prima che i dati

dimostrassero il suo potenziale per diventare un'opzione

terapeutica significativa per Covid-19. «Abbiamo fatto in pochi

mesi ciò che di solito richiede anni - spiega Huzur Devletsah,

presidente e amministratore delegato di Lilly Italy Hub -

rimanendo impegnati a rispettare i nostri rigorosi standard per

la sicurezza e la qualità. E abbiamo autofinanziato i costi di

ricerca, sviluppo e produzione per i nostri potenziali

trattamenti per il Covid-19, senza chiedere fondi ai governi».

