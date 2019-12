Sulla strada statale Appia è provvisoriamente chiuso il tratto al km 48,500, nel territorio comunale di Cisterna di Latina per consentire la rimozione di alberi caduti sulla carreggiata. Il traffico è deviato con indicazioni in loco sulla viabilità secondaria. Lo comunica l'Anas.



Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

