Sud pontino, torbidità dopo la pioggia: vietato l'uso dell'acqua per scopi potabili e igienici

Ordinanza di divieto dell'uso dell'acqua del rubinetto per scopo potabile e per la preparazione di cibi. L'ordinanza è stata firmata poco fa dal sindaco di Formia Paola Villa in seguito alla comunicazione di Acqualatina, la società informa infatti che, a causa delle forti piogge, si stanno verificando fenomeni di torbidità presso le sorgenti di Mazzoccolo e Capodacqua. I Comuni interessati dal fenomeno sono, oltre a Formia, Gaeta, Spigno Saturnia, Minturno, Castelforte e Santi Cosma e Damiano.

La società informa che i tecnici di Acqualatina sono già al lavoro per limitare i disagi e sconsiglia l'utilizzo dell'acqua sia per scopi igienici sia per scopi alimentari. © RIPRODUZIONE RISERVATA