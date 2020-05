Ispezione della Polizia Locale nel mega store gestito da cittadini cinesi situato nel quartiere Latina Ovest. In seguito a un articolo pubblicato dal Messaggero, gli agenti diretti dal Comandante Francesco Passaretti hanno effettuato un sopralluogo nel negozio per verificare il rispetto del decreto in materia di contenimento del Covid-19. Per i titolai è scattata una multa da 400 euro e la situazione potrebbe peggiorare. La Polizia Locale ha accertato, infatti, che all’interno non erano presenti limitazioni e i clienti potevano accedere liberamente a reparti in cui erano esposti prodotti la cui vendita è vietata. I clienti potevano tranquillamente toccare e provare capi d’abbigliamento, mentre gli altri negozi del se, cosa al momento vietata La polizia locale ha anche comunicato al Prefetto di Latina Maria Rosa Trio la situazione riscontrata e non è escluso che, già nella giornata di oggi, venga disposta la chiusura. Fortunatamente si tratta di una mosca bianca: gli altri store gestiti da cittadini cinesi presenti nel territorio di Latina hanno tutti rispettato le regole.

