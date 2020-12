A Formia la 3^ edizione di Janara Horror Fest

L’emergenza sanitaria Covid-19 non ferma la terza edizione di Janara Horror Fest, il festival dedicato al fantastico che quest’anno si svolge interamente online a causa delle restrizioni dei Dpcm e non, come di consueto. nella Biblioteca comunale di Formia. L’evento, organizzato dall’associazione culturale con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Formia e della Fedic (Federazione Italiana Cineclub, è iniziato ieri e si concluderà domani 30 dicembre 2020 sulla piattaforma streaming https://janarahorrorfest.teyuto.com. Dieci i cortometraggi selezionati, nelle due sezioni internazionale e italiana: Short International: Bad Seed di Daniel Guilherme (Portogallo), Circle of Stone di Mark Andrews, Santa Baby (Usa) di Jonathan Zaurin, Sous La Mousse di Ollivier Briand (Francia), Zero di Mike Johnston (Canada)., Ferine di Andrea Corsini (Italia), Punto di rottura di Janet De Nardis (Italia), Scenario di Alex Avella e e Alessandro De Leo (Italia), Sciacalli di Giovanni Nodari (Italia) e The dark Dawn di Alessandro Spada (Italia). Fuori concorso, inoltre, il lungometraggio francese di Baptiste Rouveure, che descrive una società rovesciata in cui gli animali allevano gli umani in una fattoria degli orrori, e il cortometraggio d’animazione messicano <616> di Hiram G. Rodriguez a tematica zombie. La giuria tecnica, presieduta dal regista Mediaset Luigi Parisi, è inoltre composta da Cristiana Astori (scrittrice e sceneggiatrice), Massimo Bezzati (critico cinematografico e organizzatore di festival cinematografici) e Alessandro Izzi (scrittore e critico cinematografico). La premiazione avverrà in diretta streaming sulla pagina facebook del festival domani 30 dicembre alle ore 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA