23 Aprile 2021

di Michela Allegri

Ultimo weekend in zona arancione per gran parte degli italiani: dalla prossima settimana l’Italia diventerà per oltre la metà gialla. Dal 26 aprile entrerà infatti in vigore il nuovo decreto Covid approvato dal governo. Dal green pass che servirà per gli spostamenti tra regioni di colore diverso al coprifuoco, dagli spettacoli ai centri commerciali, ecco cosa si potrà fare e cosa resterà vietato.

Coprifuoco

Il coprifuoco dovrebbe continuare a scattare dalle ore 22 almeno fino al 31 luglio, cioè fino alla scadenza del decreto. Ma potrebbero esserci sorprese: il decreto potrebbe subire revisioni periodiche che riguardano alcuni punti, come quello delle uscite notturne. Ogni due settimane il governo farà il punto della situazione per verificare l’andamento della curva dei contagi e capire se rendere le misure più severe, oppure allentarle.

Spostamenti

Dal 26 aprile tra regioni gialle sarà possibile muoversi liberamente e saranno consentiti anche gli spostamenti all’interno delle stesse regioni. Per quanto riguarda i viaggi tra regioni di colore diverso, saranno consentiti solo per motivi di lavoro, salute e necessità. Dovranno essere giustificati attraverso un’autocertificazione. Questi spostamenti saranno consentiti anche attraverso l’utilizzo della certificazione verde, il “green pass”. Si tratta di un’attestazione che può essere rilasciata a chi ha fatto il vaccino, a chi è guarito dal Covid, oppure a chi ha effettuato un tampone antigenico o molecolare nelle 48 ore precedenti. Per ottenere il green pass il tampone è obbligatorio anche per i bambini, ad eccezione di quelli sotto i due anni.



Ristoranti

In zona gialla i ristoranti apriranno dal 26 aprile sia a pranzo che a cena - entro e non oltre le 22 -, a patto che possano allestire uno spazio all’aperto. Dal primo giugno, sempre in zona gialla, potranno aprire anche quelli al chiuso, ma solo fino alle 18.



Seconde case

Altra novità: dal 26 aprile sarà consentito andare nelle seconde case - in zona gialla e arancione - anche insieme ad amici e parenti: si potrà essere al massimo in quattro. Discorso diverso per le seconde case in zona rossa: ci si può recare un solo nucleo familiare.



Sport

In zona gialla sarà consentito qualsiasi sport all’aperto, anche di squadra e di contatto. E' però vietato l’utilizzo degli spogliatoi. Dal 15 maggio - sempre in zona gialla - è prevista la riapertura delle piscine all’aperto, mentre dal primo giugno si potrà tornare nelle palestre e riapriranno gli stadi: nelle regioni a basso indice di contagio sarà possibile assistere dal vivo a una partita o a una manifestazione sportiva, ma ci sarà un limite massimo del 25% della capienza e comunque una soglia di mille spettatori all’aperto e 500 al chiuso.



Spettacoli

Nelle zone gialle dal 26 aprile tornano gli spettacoli: riaprono cinema, teatri, sale concerto, live club. Ci saranno posti a sedere preassegnati a distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1.000 all’aperto.

Musei

Dal 26 aprile in zona gialla saranno aperti musei e altri luoghi della cultura, a patto che venga garantito il rispetto della distanza di almeno un metro fra i visitatori. Il sabato e nei giorni festivi l’ingresso deve essere prenotato online o al telefono con almeno un giorno di anticipo.



Attività commerciali

In zona gialla e arancione saranno aperte tutte le attività commerciali. Nelle zone rosse, invece, sarà consentita l’apertura solo alle attività necessarie (alimentari, edicole, tabaccai), restano valide le disposizioni relative ad asporto e domicilio per bar e ristoranti, restano chiusi parrucchieri, barbieri e centri estetici.