Zona arancione, Liguria, Lombardia, Emilia e Marche in bilico. Agenas: aumento ricoveri in 8 regioni

Aumentano i ricoveri per Covid: in un giorno le percentuali dei posti letto occupati nei reparti in area non critica o in terapia intensiva, a seconda dei casi, sono salite in 8 regioni. È quanto emerge dai dati Agenas di oggi. La regione che si avvicina di più alla zona arancione è la Liguria (già ufficialmente gialla), con il 22% (+1) dei posti occupati per Covid in terapia intensiva - oltre la soglia limite del 20 - e il 28% (+1), a soli 2 punti percentuali dalla soglia limite del 30. In aumento anche Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Sicilia, Toscana e Umbria.

APPROFONDIMENTI IL CASO Super green pass al lavoro, si va verso l'obbligo LO SCENARIO Un milione di positivi, il rischio zone arancioni LE REGOLE Il Cdm decide il 5 gennaio I DATI Ieri 141.262 casi e 111 morti REGIONI Lazio e Lombardia in giallo da lunedì ROMA Covid, a Roma 6.752 contagi (+2.486 rispetto a ieri) SALUTE Foto COVID Cosa cambia LA GUIDA Ponti e festività del 2022 IL BILANCIO Botti di Capodanno, è strage di animali: almeno 400 fra... ROMA Roma, botti di Capodanno, 7 feriti: bimbo di 10 anni colpito...

Super green pass, obbligo al lavoro. I medici: «Troppi contagi, gli ospedali così non reggeranno»

Un milione di positivi, Lazio e Lombardia in giallo. L’Italia verso l’arancione

Situazione critica in Lombardia

Anche in Lombardia l'aumento è dell'1%, sia in terapia intensiva (ora al 15%), che in area non critica (19%). Nelle Marche le percentuali sono al 19% (+2) e 22% (0), in Abruzzo 12% (+1) e 14% (+1), in Emilia-Romagna 14% (+1) e 15% (0), in Sicilia 12% (+1) e 21% (+1), in Toscana 14% (+1) e 13% (0), in Umbria 9% (-1) e 20% (+2) e nella provincia autonoma di Trento 22% (+1) e 20% (0). La media nazionale è stabile, con il 14% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e il 18% in area non critica. Nelle altre regioni il dato è stabile o in leggero calo, in alcuni casi anche a causa dell'attivazione di nuovi posti letto nei reparti, che fanno così diminuire le percentuali di occupazione.