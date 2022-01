Bollettino Lazio oggi 1° gennaio: 12.345 contagi (6.752 a Roma, +2.486 rispetto a ieri) e 6 morti

Oggi nel Lazio su 33.300 tamponi molecolari e 80.138 tamponi antigenici per un totale di 113.438 tamponi, si registrano 12.345 nuovi casi positivi al Covid (+3.868), sono 6 i decessi (-4), 1.154 i ricoverati (-8), 153 le terapie intensive (-1) e +979 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 6.752.

Rispetto a un anno fa: 1.598 ricoveri in meno in area medica, 152 in meno in terapia intensiva, 8.870 isolati a domicilio in meno e 17 decessi in meno.

Da lunedì il Lazio passa in zona gialla. «Attenzione al rispetto delle regole», raccomanda l'assessore Alessio D'Amato. Il cambio di colore infatti non impone delle restrizioni particolari: la mascherina è obbligatorio anche all'aperto già in zona bianca. Sono oltre 37 mila le somministrazioni del vaccino pediatrico pari al 10% della fascia 5-11 anni. Si prenota qui.

Oggi open day per dosi booster a Roma (fino alle ore 19) presso l’ospedale Sant’Andrea. È l'unica occasione in cui si può accedere senza prenotazione. Domani domenica 2 gennaio (fascia oraria 8-18) presso la caserma Verdirosi a Rieti.

Asl Roma 1: sono 1.698 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 4.037 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.017 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 366 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 857 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.017 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.248 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.272 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 308 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 189 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.