Covid Veneto, 1.369 casi e 46 morti in 24 ore: continua il calo della curva dei contagi

Covid, in Veneto oggi 1.369 contagi e 46 morti in 24 ore. Continua, dunque, il calo della curva dei contagi Covid in Veneto, che oggi registra 1.369 nuovi positivi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 298.172, quello delle vittime a 7.978. In diminuzione anche il numero degli attuali positivi: sono 70.640 (-1.731). Scende leggermente la pressione sugli ospedali. Nelle aree non critiche sono ricoverati 2.715 malati Covid (-18), nelle terapie intensive 354 (-3).

Ultimo aggiornamento: 11:51

