Coronavirus, sciopero aereo differito ma negli scali ritardi e cancellazioni

Il differimento dello sciopero del trasporto aereo programmato per oggi (25 febbraio), adottato a meno di 24 ore dal previsto inizio dell'agitazione, non ha consentito all'Alitalia e alle altre compagnie aeree di ripristinare la programmazione dei voli originali, per l’avvenuta riprotezione dei passeggeri su servizi alternativi. Negli aeroporti restano quindi ritardi e cancellazioni.

Qui è possibile consultare la lista dei voli cancellati oggi (25 febbraio)

Qui è possibile consultare la lista dei voli cancellati domani (26 febbraio)

L'Alitalia ha invitato tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare nella serata del 24, il 25 febbraio e nella prima mattina del 26 febbraio a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero).

Va ricordato che lo sciopero del trasporto aereo è stato differito a giovedì 2 aprile. Lo comunicano i sindacati del settore dopo che la Commissione di Garanzia sugli scioperi aveva invitato oggi a non effettuare astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020 al fine di evitare ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del coronavirus.

