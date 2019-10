Voghera, litiga con la madre e si getta dalla finestra: 14enne in ospedale

A 14 anni, dopo una lite con la madre si è lanciata dalla finestra di casa, al primo piano di un palazzo di Voghera (Pavia). La ragazzina è stata subito soccorsa dai medici del 118 di Pavia e portata in ospedale. Non è grave: ha riportato solo una frattura. Ma lo spavento è stato enorme. E' successo poco dopo le 19. Dopo un'accesa discussione con la mamma, la 14enne si è lanciata nel vuoto. A dare l'allarme sono stati i familiari, sconvolti, e gli altri condomini. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Voghera (Pavia) che ora cercheranno di far luce sulle cause che hanno indotto la ragazzina a compiere quel gesto folle. © RIPRODUZIONE RISERVATA