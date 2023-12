Visite fiscali dipendenti pubblici, cosa cambia

Sabato 23 Dicembre 2023, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 14:48

L'Inps ha ridotto le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici in attesa di una visita fiscale, allineandole a quelle dei lavoratori privati. Questo cambiamento è stato implementato in risposta a una sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Secondo il nuovo messaggio dell'Inps, le visite mediche di controllo domiciliare per i dipendenti pubblici devono ora essere effettuate dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi. In precedenza, la normativa prevedeva fasce orarie più ampie, come stabilito dall'articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, con orari dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 in caso di assenza per malattia, inclusi giorni non lavorativi e festivi.