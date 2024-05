Bari-Ternana: dove vedere i play out di Serie B, orario, probabili formazioni e come funzionano

Non solo promozione, ma anche retrocessione. La classifica di Serie B comincia a definirsi con i play off della serie cadetta che vengono preceduti dai play out. Oggi, infatti, scendono in campo Bari e Ternana per la prima sfida per cercare di mantenere il posto in B. I pugliesi sono passati in un anno dalla finale per accedere in Serie A contro il Cagliari, agli spareggi per raggiungere la salvezza e allontanare l'incubo Serie C. La grande rivoluzione che ha cambiato il volto della squadra ha giocato un risultato importante per le sorti del club. Gli umbri, invece, negli ultimi tre anni hanno peggiorato la loro situazione, concludendo nel 2022 al 10° posto, nel 2023 al 14° e quest'anno al 16°.

Serie B: dove vedere i play off, come funzionano e quando cominciano

Orario e data di Bari-Ternana

I play off di Serie B tra Bari e Ternana vanno in scena a oggi 16 maggio, con la partita di andata che si gioca alle 20.30 al San Nicola. La gara di ritorno, invece, ci sarà il 23 maggio, ovvero tra una settimana e si terrà in casa degli umbri.

Dove vedere Bari-Ternana

Bari-Ternana è disponibile in diretta televisiva su Dazn e su Sky, che trasmette le immagini della gara al canale Sky Sport 202.

Inoltre, è possibile assistere alla sfida anche in streaming tramite l'applicazione ufficiale di Dazn, su Sky Go e Now.

Come funzionano

Bari e Ternana si affronteranno nei play out perché in classifica sono arrivate rispettivamente diciassettesima e sedicesima, con soli due punti di distacco. In caso i punti fossero stati 4 o più allora i pugliesi sarebbero retrocessi direttamente. Se le due gare dovessero finire in pareggio, allora a salvarsi sarebbe la Ternana che potrebbe contare sulla miglior posizione in campionato. I supplementari e i rigori si disputerebbero solo se le due squadre fossero arrivare a pari punti.