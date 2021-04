Verona, morto autista rimasto schiacciato nel tentativo di fermare lo scuolabus

Un autista 59enne di scuolabus è morto a Malcesine (Verona) nel tentativo di salire a bordo e fermare in corsa il mezzo, parcheggiato e senza passeggeri, che si era mosso da solo: è rimasto schiacciato tra il bus e un albero di ulivo. L'autista si apprestava al cambio del mezzo quando lo scuolabus è "partito". È successo nel pomeriggio di oggi 20 aprile in via Navene Vecchia.

APPROFONDIMENTI ROMA Mario Draghi, tamponamento nelle vie di Roma: il premier scende... LO SCHIANTO Tesla senza nessuno al posto guida contro un albero, due morti in... LATINA Esce di strada con l'auto, era ubriaco e senza patente: denunciato MONDO L’inseguimento finisce quando l'auto si schianta contro il...

Tesla senza nessuno al posto guida contro un albero, due morti in Texas. Polizia Usa: indagini sull'autopilot

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Bardolino e da Verona per trainare e spostare l'autobus e liberare il corpo della vittima. I sanitari del 118, arrivati con l'elisoccorso, hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono affidate ai Carabinieri di Malcesine e agli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA