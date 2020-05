Verona, incidente in moto con il suo fidanzato: Martina muore a 18 anni

Terribile incidente ieri sera a Legnago, in provincia di Verona, a poche ore da un altro mortale a Codevigo costato la vita a un 46enne. È morta una diciottenne, Martina Medas di Bonavigo. La ragazza viaggiava a bordo di una moto insieme a un ragazzo di 19 anni. La moto si è scontrata con una bicicletta condotta da un uomo di 52 anni: subito è stato lanciato l'allarme dal giovane rimasto ferito lievemente. Per la ragazza invece non c'è stato nulla da fare.

Uscendo di strada la moto è andata a finire contro la recinzione di una casa. Il motociclista è stato portato in ospedale con un eliambulanza a Borgo Trento di Verona. Il ciclista, in condizioni non gravi è stato portato in ambulanza all'Ospedale Mater Salutis di Legnago. La ragazza invece è morta. Sul posto subito sono arrivati l'elisoccorso e un'auto medica, i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Legnago sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

