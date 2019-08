Incidente auto-moto nella notte: 2 morti, una vittima trovata dopo un'ora

Terribile schianto fra un'auto e una moto nella notte sulla Romea e due vittime, una è un centauro residente a Chioggia, Matteo Sgobbi, di 34 anni, controllore dell'Actv, l'altro il passeggrro dell'auto: Zoillo Sartori, 59enne pescatore di Valli di Chioggia. Ci sarebbe anche un ferito grave, ma non in pericolo di vita: M. S., 65enne di Valli, anche lui pescatore



Il gravissimo incidente è avvenuto poco dopo le 4.30 nei pressi del distributore IP di Codevigo, prima dell'incrocio di Santa Margherita. La Peugeot stava uscendo dall'area in direzione Padova e non si sarebbe accorta della Bmw che proveniva da Chioggia: nell'impatto il centauro è volato nel campo a circa 100 metri di distanza ed è stato trovato solo un'ora dopo.

Lunghissime code da e per Venezia fino alla tarda mattinata.



I mezzi coinvolti sono una moto di grossa cilindrata, una Bmw 1200 cc, e una Peugeot 207 Sw.

