Barchino si rovescia a Venezia: 5 ragazzi in acqua, uno in codice rosso per sindrome di annegamento

Un barchino si è rovesciato nella Laguna di Venezia, davanti a Malamocco, oggi pomeriggio 13 giugno, dopo le 17, pare a causa di un'onda eccezionale. Finiscono in acqua i 5 ragazzi che erano a bordo. Sul posto il Suem e le forze dell'ordine, tutti recuperati i cinque ragazzi, uno di loro è illeso, tre sono stati feriti lievemente, uno è più grave: è stato ricoverato in codice rosso per sindrome da annegamento ma sarebbe fuori pericolo.

Ultimo aggiornamento: 18:22

