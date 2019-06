Venezia, incidente Msc, il ministero delle Infrastrutture: «Nessun progetto della Lega per le grandi navi a Marghera»

L'incidente a Venezia, dove la nave da crociera Opera di Msc si è schiantata contro una banchina e un battello nel Canale della Giudecca, ha riaperto le polemiche per la presenza delle grandi navi in Laguna e si è trasformata in un'occasione di scontro tra i due partiti al governo, Lega e Movimento 5 Stelle.

«A differenza di quanto sostenuto da molti in queste ore, nessun progetto sull'ipotesi Marghera per le grandi navi a Venezia giace al Mit. Nessun progetto è stato dunque bloccato o lasciato in un cassetto». A riferirlo fonti del ministero delle infrastrutture. «Esiste solo uno studio la cui natura non ha nulla a che fare con alcuno stadio di progettazione, nemmeno quello iniziale della fattibilità tecnico-economica», puntualizzano ancora le stesse fonti.

LEGGI ANCHE Venezia, Msc rimborsa i biglietti dopo la cancellazione della crociera della nave Opera finita contro la banchina

Il riferimento è alla polemica scoppiata ieri dopo che il vicepremier Salvini aveva affermato: «Mi risulta che una soluzione per evitare problemi come quello dell'incidente tra le navi a Venezia era stata elaborata già dall'anno scorso, con l'allargamento di un canale e una parte delle navi a Porto Marghera, ma tutto ciò è bloccato da mesi perché è arrivato un no da un ministero romano, e non è un ministero della Lega».



«Il piano alternativo per tutelare la laguna, il turismo e soprattutto le persone dai rischi di incidenti nel porto di Venezia causati dal passaggio delle Grandi navi -- era già pronto dallo scorso novembre: una soluzione già individuata e peraltro già condivisa da Autorità portuale, Regione Veneto, Comune di Venezia e armatori delle compagnie di crociera rispettosa dell'equilibrio ambientale e del patrimonio architettonico e culturale del territorio». Ma il Mit, dicono Molinari e Fogliani, l'ha «bloccata» e ora «ciò che a tutti è ormai fin troppo chiaro è che ancora una volta i 'Nò causano danni gravissimi alla credibilità del nostro paese. Con la bella stagione ormai alle porte, il traffico crocieristico è in aumento».

​La risposta da Danilo Toninelli era arrivata presto via Facebook: «È questa la soluzione a cui fanno riferimento i ministri Salvini e Centinaio? Far sfiorare una nave da crociera e una petroliera, con i rischi del caso? O presentare come biglietto da visita di Venezia lo sbarco di milioni di turisti di fronte a un petrolchimico? Noi siamo qui da appena dodici mesi e, dopo anni di inerzia, siamo già vicini a una soluzione che finalmente tiene davvero assieme le esigenze del turismo, dell'ambiente e del paesaggio. Le chiacchiere le lasciamo agli altri».





Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA