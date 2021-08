Il vaccino protegge meglio da una reinfezione rispetto alla sola immunità naturale. Lo studio, pubblicato venerdì dai Centers for Disease Control and Prevention, indica che le persone che hanno contratto il Covid-19 nel 2020, e non hanno ricevuto un vaccino contro il Covid-19, avevano più del doppio delle probabilità di essere reinfettate a maggio o giugno 2021 rispetto alle persone che avevano anche il Covid-19 ma in seguito sono state completamente vaccinate.

A new @CDCMMWR finds that people who did not receive #COVID19 vaccine after having COVID-19 were more likely to get COVID-19 again. People who previously had COVID-19 should get a COVID-19 vaccine to reduce their risk of getting COVID-19 again. Read more: https://t.co/KZwEEefv6D. pic.twitter.com/4612c0jYcR

— CDC (@CDCgov) August 6, 2021