Astrazeneca, gravissima donna a Lucca dopo prima dose: Irene in rianimazione per emorragia cerebrale

Una donna di 42 anni di Lucca, Irene Cervelli, è ricoverata in condizioni gravissime nella terapia intensiva dell'ospedale Cisanello a Pisa dopo essere stata colpita da un ictus giovedì scorso. Una settimana prima, il 26 maggio, la 42enne era stata vaccinata con la prima dose di AstraZeneca: le era stata somministrata in occasione di un open day vaccinale a Lucca. È quanto riporta oggi La Nazione spiegando che i genitori della 42enne hanno deciso di chiedere copia della cartella clinica all'ospedale e di presentare un esposto ai carabinieri per capire se esista una correlazione fra vaccinazione e malore.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Vaccini, 200 mila over 40 in attesa della prima dose LA CAMPAGNA Vaccini in vacanza nel Lazio MONDO Foto

Michele Merlo, come sta il cantante di Amici colpito da emorragia. L'ultimo post: «Mi esplode la gola e la testa dal male»

Ottimista e propositiva verso la scienza e verso i vaccini. Questa è Irene, che dalle sue bacheche social incita le persone a fare il vaccino perchè unico modo per uscire da questa situazione. «Io mi fido della scienza e di chi studia da un anno su una cosa che nessuno si sarebbe mai immaginato... Aspetto il mio turno, sperando sia il prima possibile». È arrivato il 26 maggio il suo turno.

La donna non aveva patologie pregresse e viene descritta come sempre in forma e molto attiva. La 42enne - che in occasione dell'open day era stata anche intervistata dalla Nazione raccontando la sua soddisfazione per essere riuscita a ottenere una dose, pur costretta a svegliarsi all'alba -, in seguito al malore del 3 giugno ha subito due interventi chirurgici: un primo, spiega sempre il quotidiano, di oltre cinque ore per ridurre i danni di una vasta emorragia cerebrale, a cui è seguita un'altra operazione per una seconda emorragia che l'ha colpita.