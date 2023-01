Udine, maxi incendio in albergo a Sauris di Sotto: le operazioni dei vigili del fuoco

Martedì 24 Gennaio 2023, 11:32

Maxi incendio nella tarda serata di lunedì in un albergo di Sauris di Sotto, in provincia di Udine. La struttura, con diverse parti in legno, è andata distrutta ma per fortuna all'interno non c'erano ospiti. Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte con le operazioni rese difficili dalle avverse condizioni meteo. Le fiamme sono ora sotto controllo. Impegnate 23 squadre da Tolmezzo, Gemona, Rigolato e Udine (LaPresse)