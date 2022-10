Udine, auto lasciata sui binari travolta da un treno al passaggio a livello: si cerca il proprietario. Paura fra i passeggeri

Incidente questa mattina, 16 ottobre, intorno alle 7, a Udine all'altezza del passaggio a livello di via Baldasseria all'incrocio con via Lignano. Per cause in corso di accertamento una vettura è stata travolta da un treno. Nell'impatto l'auto è stata trascinata per circa 10 metri. Un impatto che è stato molto violento. Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della Centrale Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. All'interno della vettura non siano state trovate persone.

L'auto era chiusa a chiave con i fari accesi: la persona che la guidava si è allontanata: giallo sull'identità. Paura ma nessun ferito tra i passeggeri del treno regionale. Sul posto la Seconda partenza dei Vigili del fuoco del Comando di Udine, con due mezzi. Sul posto le forze dell'ordine (Polfer).